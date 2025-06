Manna e Beukema in pressing! Ecco l'ultima offerta rifiutata dal Bologna

Il Napoli ha alzato il pressing per Sam Beukema. Anche perché un grande alleato di Manna è proprio il giocatore, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, raccontando che il difensore centrale ha voglia di saltare su quel famoso treno di cui aveva parlato a fine campionato nel corso di un’intervista a tema futuro rilasciata in Olanda. Per il centrale del Bologna il passaggio al Napoli è un'occasione importante di crescita e per il Napoli il giocatore rappresenta un tassello per migliorare il pacchetto di centrali considerando una stagione lunga ed estenuante con tante competizioni da giocare.

L'incastro giusto però non è ancora stato trovato perché il Bologna continua a resistere: rifiutata anche l’ultima offerta di 25 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Zanoli, laterale di gamba e prospettive che dopo una stagione al Genoa è entrato in orbita rossoblù risultando gradito al Bologna. Non a caso - scrive il quotidiano - sull'altro fronte per Dan Ndoye al momento congelato per eccessiva distanza, Sartori abbia chiesto 45 milioni di euro più lo stesso Zanoli. Ma non basta, anche se nel frattempo Beukema "sta partecipando al pressing sul Bologna, chiarendo a più riprese la volontà di accettare la proposta e di non rinnovare". A Napoli, oltre alla Champions, c'è il progetto di uno stipendio triplicato rispetto all'attuale, ma il Bologna per ora non si muove da quota 35mln.