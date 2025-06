Capuano: "Napoli, senza Scudetto e quarti Champions sarà fallimento sportivo"

Il giornalista di 'Radio 24' Giovanni Capuano posta su X una foto della possibile rosa del Napoli del futuro e scrive: "Se De Laurentiis mette a disposizione di Conte - e lo sta facendo - una rosa di questo livello, il Napoli della prossima stagione parte senza piano alternativo alla vittoria dello scudetto e ai quarti di finale della Champions League. Ogni alternativa assomiglia a un fallimento sportivo. Detto in anticipo prima che venga raccontata una realtà parallela. ADL sta facendo cose straordinarie".

