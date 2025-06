Nunez-Napoli, Manna ha incontrato l'agente a Milano: cifre e retroscena

Non solo Lang e le manovre per il difensore centrale. Il Napoli prosegue il lavoro per la torre, tra Darwin Nunez, 26 anni e 5 gol nell’ultima Premier con impiego a singhiozzo e voglia di andare, e Lorenzo Lucca, 12 gol nell'ultimo campionato con l'Udinese. Profili diversi, con valutazioni diverse: secondo il Corriere dello Sport la richiesta del Liverpool per l'uruguayano è di 60 milioni di euro, con un ingaggio da circa 6 milioni a stagione senza i benefici del Decreto Crescita. Il giocatore ha già aperto all’ipotesi Napoli e Manna - si legge - ne ha parlato a Milano con Ramadani, intermediario della trattativa, per capire i margini dell'affare.

Anche per le cifre di Nunez, Lucca non può che tornare attuale o magari attualissimo, un piano alternativo di lusso e molto più sostenibile, scrive il quotidiano tracciando il profilo dell'attaccante dell'Udinese: "Garantisce spessore e gol (12 nell’ultimo campionato da protagonista), che porta peso in area e moltiplica il potenziale offensivo aereo, regalando nuove soluzioni. Costi, dicevamo, decisamente più contenuti: 30-35 milioni la valutazione dell’Udinese, ingaggio attuale che guarda da lontano il milione e dunque neanche minimamente paragonabile a quello di Nuñez. Il futuro, a 24 anni, è suo. Anche in ottica Nazionale".