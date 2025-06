Bomba da Bologna: "Papà Beukema in sede per chiedere la cessione al Napoli, i dettagli"

Dopo aver incontrato a Milano il ds Manna, due giorni fa, il padre di Beukema nelle ultime ore è stato negli uffici della dirigenza del Bologna per chiedere la cessione. E' la notizia lanciata quest'oggi dai colleghi bolognesi de 'Il Resto del Carlino". Nell'incontro col Napoli, Menno Beukema, rappresentante della Global Football Management che cura gli interessi del difensore del Bologna, aveva già ribadito al Napoli l'intenzione del giocatore di aspettare il club partenopeo, il famoso treno da non perdere annunciato un paio di settimane fa dal giocatore.

Il Napoli spera che la mossa possa convincere il Bologna ad abbassare le pretese rispetto ai 40mln di euro, bonus inclusi, richiesti al Napoli. Il padre di Beukema spinge per lo sconto, ma ad oggi il club non scende al di sotto dei 35mln di euro considerando che il 20% della vendita andrà all'AZ. Intanto il giocatore è uscito allo scoperto, convinto anche da un dialogo col CT Koeman che l'ha invitato a vestire la maglia di una squadra che lotti per il titolo per misurarsi a livelli più alti in modo da essere preso in considerazione per il Mondiale. Una mossa che condizionerà anche il Bologna perché il giocatore ora è più vicino al Napoli anche se il Bologna attende un rilancio.