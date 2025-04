Rai, Perillo: "1T regalato, merito a Conte che ha risistemato la squadra nella ripresa"

Il Napoli soffre tantissimo all'U-Power Stadium contro il Monza ma riesce a spuntarla grazie alla rete del solito Scott McTominay al 72esimo, finisce dunque 0-1. La squadra di Antonio Conte aggancia l'Inter in vetta alla classifica a quota 71 punti, in attesa della gara dei nerazzurri di domani contro il Bologna.

A commentare il match è stato il giornalista Rai Antonello Perillo, che sul suo profilo X scrive: "Nonostante un primo tempo regalato agli avversari, che ha rischiato di complicargli la vita, il Napoli alla fine a Monza ha conquistato una vittoria importantissima. I tre punti, meritati per quanto si è visto nella ripresa, consentono agli azzurri di festeggiare, almeno per una notte, il ritorno al primo posto in classifica, in attesa di vedere cosa farà l’Inter a Bologna. Dimenticando almeno per qualche ora le polemiche della vigilia, Antonio Conte ha avuto il merito di risistemare tatticamente la squadra nella seconda frazione di gioco, rendendola più dominante e aggressiva.

Migliore in campo sicuramente Scott McTominay, per il gol ma anche perché pericolo costante con le sue incursioni per la difesa avversaria. Particolare nota di merito per Rafa Marin, che al suo debutto in campionato dal primo minuto ha giocato con grande personalità, senza farsi condizionare dal cartellino rimediato dopo mezz’ora. Molto bene, ma non è una sorpresa, Spinazzola, bravissimo nel controllo palla e nelle proiezioni offensive sulla corsia mancina. Da applausi Raspadori, che con il suo ingresso in campo ha portato vivacità e regalato l’assist decisivo. Ora si attende il Torino, in un Maradona” che sarà una bolgia azzurrissima. Tutto è ancora possibile"