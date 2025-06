Il Napoli su Grealish, ecco le cifre dell'affare: la voce dall'Inghilterra

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il Napoli avrebbe messo nel mirino Jack Grealish. L’esterno offensivo inglese, ai margini del progetto tecnico del Manchester City, è alla ricerca di rilancio in vista dei Mondiali 2026 e accoglierebbe con entusiasmo l’idea di ritrovare Kevin De Bruyne all'ombra del Vesuvio. Il City sarebbe pronto a trattare per una cifra attorno ai 45 milioni di sterline.

Al momento, però, nessun club di Premier League sembra intenzionato a spingersi a simili cifre: l’unica ipotesi percorribile in Inghilterra sarebbe un prestito con diritto di riscatto, formula che non convince il club di Manchester. Ecco perché il Napoli ci pensa seriamente. Secondo il The Sun Sport, gli azzurri avrebbero una preferenza chiara per Grealish, ma tengono viva anche la pista che porta ad Alejandro Garnacho. L’esterno argentino del Manchester United, classe 2004, è più giovane di 9 anni rispetto all’inglese ma anche decisamente più costoso: i Red Devils chiedono ancora 70 milioni di euro.