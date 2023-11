Salernitana, Simy dopo il rientro in campo: "Certe cose non cambiano mai..."

L'attaccante nigeriano, tramite i social, ha commentato il suo ritorno in campo avvenuto ieri in Coppa Italia.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo una lunghissima assenza dal terreno di gioco, Nwankwo Simy è tornato in campo con la maglia della Salernitana nella sfida vinta contro la Sampdoria in Coppa Italia, con tanto di assist per la quarta rete di Cabral.

L'attaccante nigeriano, tramite i social, ha commentato il suo ritorno così: "Certe cose non cambiano mai, sono ancora qui con lo stesso spirito, lo stesso atteggiamento e la stessa passione".