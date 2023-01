Scanzi sulle telecronache di Adani: "Lo stimo, ma sti ca**i. Non è un fenomeno"

Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha risposto alle recenti polemiche sulle telecronache Rai di Lele Adani in un video su Facebook.

Ma davvero qualcuno è interessato a queste vicende? Ma cosa ce ne frega? Stimo Adani ma non capisco questa polemica visto che poi la telecronaca è stata fatta da un giornalista bravo e da un commento tecnico meno esaltato. La partita è stata bella lo stesso. Ma chi se ne frega. Adani è un grande competente, una brava persona. Però quando vede Messi ha delle citazioni, erezioni narrative che fossi in lui dedicherei ad altri ambiti della sua vita. A cinquant'anni fare quelle robe perché ti piace Messi. Ripeto lo stimo ed è una persona molto competente. Però fare quelle telecronache... C'è un limite anche alla teatralità e conosco gente che per molto meno si è posta dubbi sulla propria integrità. Per questo ripeto sti gran ca**i se Adani non ha fatto la telecronaca della finale, non è un fenomeno".