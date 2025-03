Scotto: "Pari che sa di vittoria. Il Napoli meritava di più, solo una cosa è mancata"

Giovanni Scotto, giornalista Il Roma, sul suo profilo X ha commentato la prestazione degli azzurri contro l'Inter: "Il Napoli non vince da cinque partite ma questa volta il pareggio ha il sapore della vittoria. Gli azzurri hanno dato tutto, non meritando di andare sotto. È mancata la precisione sottoporta e - come sempre - la qualità tecnica, ma l'atteggiamento e la voglia di recuperare sono stati premiati. Pareggia Billing chiudendo la gara su un risultato che mantiene inalterate le chances scudetto del Napoli, che da domenica contro la Fiorentina dovrà tornare a vincere recuperando certezze. Napoli ancora una volta meglio con la difesa a quattro: Billing merita di trovare posto in attesa del rientro di Anguissa, anche se Gilmour è stato autore di un'ottima prova".

