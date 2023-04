Strip in caso di Scudetto? La napoletana Balivo ironizza: "In piazza farò un'altra cosa!"

Ogni volta che una squadra vince lo Scudetto, in Italia, si parla di un eventuale strip di donne dello spettacolo tifose di quella squadra

Ogni volta che una squadra vince lo Scudetto, in Italia, si parla di un eventuale strip di donne dello spettacolo tifose di quella squadra. E' accaduto con Anna Falchi, Sabrina Ferilli, per il Napoli si parla di Paola Saulino. E Caterina Balivo? Non è d'accordo. Anzi, fa ironia sul tema, e a chi le chiede se è disposta a fare uno strip in caso di Scudetto risponde così: "Se dovessimo vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza".