Tuanzebe: "Sulla strada dello scudetto. Congratulazioni a tutti i tifosi per il supporto"

Alex Tuanzebe, difensore del Napoli, ha commentato sui social la vittoria nel derby contro la Salernitana: "Tre punti imporanti insaccati. Sulla strada dello scudetto. Congratulazioni a tutti i tifosi per il supporto".

Important 3 points bagged

Scudetto on the way .

Love all the fans for the support

#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/AISLrsFz5O