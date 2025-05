"Ho sentito De Bruyne?": Mertens risponde e fa un annuncio che coinvolge Lukaku

vedi letture

Dries Mertens domenica ha festeggiato il titolo conquistato con il Galatasaray di Victor Osimhen e non sono passate inosservate le sue lacrime. Secondo la stampa turca, quella commozione deriva da una decisione già presa, anche se l'ex giocatore del Napoli sembra non avere ancora alcuna certezza: "Non so cosa fare. Davvero non lo so. Mi sono passate per la testa un sacco di cose in quel momento. Futuro? Vedremo cosa succederà".

"Ho sempre detto che non vedo l'ora di ritirarmi dal calcio. Ci sono così tante cose che voglio fare dopo la fine della mia carriera. Non vedo l'ora". Non solo. I cronisti gli hanno anche rivolto domande di mercato relative a un suo amico e connazionale. "Kevin De Bruyne ha ricevuto da te informazioni su Napoli?" ha risposto "Non lo so" con un sorriso, confessando poi di voler "vivere a Napoli quando si ritirerà, così da organizzare un sacco di cene con Lukaku".