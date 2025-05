Buongiorno recupera per Napoli-Cagliari? C'è la notizia da Castel Volturno

Ultima formazione per l'anno, spareggio permettendo, per il Napoli e per Conte. Difficilmente ci saranno novità per l'ultima contro il Cagliari di venerdì sera. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola con riferimento anche alla situazione infortunati. In modo particolare si parla di Buongiorno. "Si giocherà tra tre giorni e dunque è poco il tempo a disposizione per tentare qualche recupero in extremis, come quello di Buongiorno. Difficile, oggi, stabilirlo o prevederlo. Si vedrà nei prossimi giorni.

Per il centrale, dipenderà tutto dalle ulteriori risposte che arriveranno dopo la lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra rimediata a fine aprile. Per il gran finale, oltre a Buongiorno e Juan Jesus, Conte ha dovuto rinunciare anche a Lobotka che venerdì, salvo sorprese, sarà di nuovo spettatore".