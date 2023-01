VIDEO - Alciato pubblica scontri ultras Napoli-Roma: "Nel calcio non può esserci questa roba qui!"

Ieri gli ultras di Napoli e Roma sono arrivati allo scontro sull'Autostrada del Sole e le immagini sono divenute immediatamente virali sui social.

Ieri gli ultras di Napoli e Roma sono arrivati allo scontro sull'Autostrada del Sole e le immagini sono divenute immediatamente virali sui social. Alcune di queste le ha pubblicate anche Alessandro Alciato, giornalista di Prime Video, su Twitter: "Nel calcio può esserci spazio per questa roba qui? E nel Paese? È sopportabile? Se ne parla abbastanza? (Risposte: no, no, no, no)".