VIDEO - Clamoroso, sul rigore di Lautaro la palla si sposta: l'immagine è chiara

Gira sui social, e l'ha condiviso anche il giornalista Fabio Ravezzani da Milano, un video di Tnt Sports

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gira sui social, e l'ha condiviso anche il giornalista Fabio Ravezzani da Milano, un video di Tnt Sports in cui si nota come il pallone del rigore fallito da Lautaro Martinez si alzi al momento del rigore. Come se la zolla avesse spostato la sfera di pochi millimetri ma decisivi per l'errore dell'argentino che infatti ha calciato la palla alta. Ecco il video che sta facendo tanto discutere: