Vittoria e non solo, Di Lorenzo esulta: "Festeggiate al meglio le 250 presenze"

Giovanni Di Lorenzo nel match di ieri vinto 2-1 a Marasssi contro il Genoa ha collezionato la sua 250esima presenza in azzurro. Il capitano del Napoli esulta sui social per il doppio traguardo raggiunto: "Una bella vittoria per festeggiare al meglio le 250 presenze con questa maglia".