Zazzaroni: “De Bruyne a Napoli e in Serie A significa tante cose”. E ne elenca 4

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato così sui social l'acquisto di Kevin De Bruyne da parte del Napoli: “Kevin De Bruyne a Napoli, in serie A, significa tante cose: 1) che Conte e De Laurentiis hanno idee molto precise, convergenti e internazionali. 2) Che oggi i grandi giocatori hanno un'immagine diversa di Napoli: a questo cambiamento hanno certamente contribuito Benitez, Ancelotti e Conte. 3) Che c'è chi in Italia sa ancora fare calcio come si deve.

4) Che il tanto criticato (il più delle volte giustamente) De Laurentiis può diventare il più importante presidente della storia del Napoli. Ma non serve ricordarglielo”.