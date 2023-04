Ziliani annuncia: "A prescindere dalla categoria Allegri non sarà alla Juve l'anno prossimo"

Massimiliano Allegri via dalla Juventus al termine di questa stagione? Sì, secondo Paolo Ziliani.

Massimiliano Allegri via dalla Juventus al termine di questa stagione? Sì, secondo Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano tramite il suo account Twitter lo dà per certo: "Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nel 2023-24 in qualunque serie giocherà la Juventus".