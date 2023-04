TWITCH - Sosa a TN: "Spalletti è il top, Cholito carico: vi racconto ieri a Castel Volturno"

Roberto Pampa Sosa, ex azzurro, è intervenuto sul canale Twitch di Tuttonapoli e ha parlato del suo incontro di ieri con Spalletti

Roberto Pampa Sosa, ex azzurro, è intervenuto sul canale Twitch di Tuttonapoli e ha parlato del suo incontro di ieri con Spalletti e i calciatori a Castel Volturno e risposto a tante curiosità dei nostri lettori: "Non penso Osimhen recuperi per la gara d'andata col Milan, ma è una mia impressione, a meno che non abbia avuto solo una contrattura. Per una lesione invece ci vogliono circa 20 giorni.

Conferenza Spalletti? Ho avuto l'opportunità di averlo ad Udine. A livello di comunicazione è all'altezza anche di Mouinho con la differenza che il portoghese ha vinto tanto perché ha in passato allenato grandissime squadre ed ha vinto tanto, ma anche come comunicazione Spalletti non ha nulla da invidiargli. Lui è molto sereno, tranquillo, concetti chiaro, giocare uno due tocchi, liberare gli spazi, quello che vediamo in partita si vede già in allenamento. E' un momento storico anche per lui.

Ieri a Castel Volturno? Sì, ci sono stato ieri, c'era anche Bucchi. Per me è sempre molto bello tornare lì. L'ho visto sereno e tranquilo, esprime concetti chiari, chiede di giocare a un tocco. Ho parlato con Simeone soprattutto della sua esperienza in Nazionale, la convocazione gli ha fatto bene. Cholito è carico? L'ho visto molto bene. Si allenano ad una intensità che la vediamo poi in campo, quando li vedì allenarsi così non ti sorprende poi la partita. Col Cholito ho parlato di com'è andata in nazionale, aveva un sorriso immenso, allenarsi con Messi nel tuo paese ed essere stato chiamato da Scaloni campione del mondo è molto positivo per lui e lo carica al 100%. Spero possa far gol, gli attaccanti vivono per il gol.

Non facile giocare con un vantaggio così grande? Non è facile gestire il vantaggio, ottenuto sempre giocando al calcio, sapendo che la prossima settimana hai una gara storica. E' già storico il quarto di finale, ma non bisogna trascurare il campionato e Spalletti pure ieri ripeteva che fino a quando mancherà un punto bisognerà stare sul pezzo e dimostrare di nuovo quanto dimostrato da agosto ad oggi. Mancano 15 punti, credo 3 vittorie e 3-4 pareggi. Lui però non molla di un centimetro e fa bene. L'obiettivo è sempre stato lo Scudetto, anche se c'è la Champions.

Cholito col Milan? Non è giudicabile, tutto il Napoli non ha fatto bene, o meglio il Milan ha fatto la partita dell'anno. Credo possa fare una buona partita domani. Pure quando Osimhen ha fatto bene c'era tutta la squadra.