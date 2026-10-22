Il Milan affonda in Inghilterra: Maignan espulso, il Bournemouth vince 3-0

Serata da dimenticare per il Milan in Inghilterra: due rigori concessi e l’espulsione di Maignan indirizzano la partita già nel primo tempo.

Bastano trenta minuti al Bournemouth per affondare il Milan. Due calci di rigore e l’espulsione di Mike Maignan condannano i rossoneri a una serata da incubo in Inghilterra, dove la squadra non riesce mai a reagire e finisce per arrendersi anche sul piano del gioco. Dopo il successo contro il Salisburgo, arriva una pesante battuta d’arresto che complica il cammino europeo: il 3-0 finale fotografa una prestazione negativa, segnata da errori individuali e da una netta inferiorità rispetto agli avversari. La serata si mette subito in salita per la difesa rossonera, distratta nel concedere una prima occasione a Evanilson. All’8’ arriva il vantaggio del Bournemouth: De Winter intercetta con la mano un colpo di testa avversario e Kluivert trasforma il rigore, spiazzando Maignan. Poco prima della mezz’ora si consuma il secondo episodio decisivo: su uno schema da calcio d’angolo, Adams blocca il portiere rossonero, che reagisce colpendolo al volto con i guantoni. L’arbitro estrae il cartellino rosso e assegna un altro penalty. Torriani entra a freddo al posto di Hutchinson, ma non riesce a evitare il raddoppio di Tavernier, che lo spiazza dal dischetto.

Milan senza reazione: Adli firma il definitivo 3-0

Sotto la pioggia battente del Vitality Stadium, il Milan non riesce mai a trovare le contromisure. Cisse resta isolato in avanti, fatica a gestire i pochi palloni a disposizione e non riceve un adeguato sostegno dai trequartisti. Loftus-Cheek è impalpabile e la squadra, incapace di sviluppare il gioco palla a terra, si affida soprattutto ai lanci lunghi, senza ottenere risultati. Neppure i cambi riescono a invertire la rotta: il Bournemouth mostra maggiore intensità e controllo, mentre i rossoneri continuano a soffrire. A completare la disfatta arriva all’84’ il gol del definitivo 3-0 firmato da Adli, ex centrocampista della Fiorentina e senza legami di parentela con Yacine Adli, già al Milan. Una punizione che chiude una serata da dimenticare per i rossoneri, puniti dagli errori e incapaci di reagire alla superiorità degli inglesi.