Super-rimonta del Milan: da 2-0 a 2-4, ribaltato l’Olympiacos ad Atene

Sotto di due reti al Karaiskakis, il Milan ribalta l'Olympiacos con una straordinaria reazione nella ripresa. Tre punti fondamentali nella corsa ai playoff.

Dal baratro alla vittoria, in appena 15 minuti. Il Milan firma una rimonta straordinaria al Karaiskakis, ribaltando l'Olympiacos dopo essere finito sotto di due reti e conquistando tre punti fondamentali per il proprio cammino europeo. A cambiare completamente il volto della partita è stato Omari Hutchinson, protagonista assoluto di una prestazione decisiva che ha restituito entusiasmo e fiducia a una squadra ormai vicina alla resa. La formazione greca, presentatasi alla sfida con la miglior difesa della competizione e appena un gol incassato, aveva indirizzato la gara già nel primo tempo. Al 31' Lorenzo Pirola, difensore cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha sbloccato il risultato con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il pallone ha colpito la traversa, carambolando poi sulla schiena di Maignan prima di terminare in rete. La UEFA ha assegnato l'autogol al portiere rossonero. Poco dopo, Pirola si è reso protagonista anche in fase difensiva, salvando quasi sulla linea il possibile pareggio di Cisse e sfiorando successivamente la doppietta.

Hutchinson trascina il Milan: tre gol in 15 minuti e rimonta completata

Nella ripresa Amorim ha provato a cambiare l'inerzia della partita inserendo Pulisic al posto dello spento Ramos, ma al 49' è arrivato il raddoppio dell'Olympiacos. Un errore in disimpegno di De Winter ha permesso a Gonzalez di servire in profondità il trequartista, che ha superato Maignan per il 2-0. Quando la partita sembrava ormai compromessa, è salito in cattedra Hutchinson: al 56' l'inglese si è liberato di tre avversari e con un sinistro straordinario ha riaperto la sfida. Una giocata che ha cambiato completamente lo scenario, dando il via alla rimonta rossonera. Il trequartista ha prima pennellato un cross per il colpo di testa vincente di Cisse, poi ha servito Pulisic, che con una girata al volo ha completato il sorpasso. In appena 15 minuti il Milan è passato dal 2-0 al 2-3. Nel finale è arrivato anche il poker firmato da Moreira, a segno in contropiede per chiudere definitivamente i conti. Una vittoria pesantissima per i rossoneri, che dopo essere precipitati fino al 33° posto in classifica si rilanciano nella zona playoff, ritrovando fiducia e prospettive nel proprio cammino europeo.