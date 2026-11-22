Besiktas, Vlahovic scatenato e Italiano vince ancora: agganciato secondo posto

Besiktas, doppietta di Vlahovic contro il Konyaspor: Italiano vince 4-2 e aggancia il Trabzonspor al secondo posto.

Il Besiktas di Vincenzo Italiano conquista la seconda vittoria consecutiva, imponendosi per 4-2 sul campo del Konyaspor grazie anche a una doppietta di Dusan Vlahovic. L'ex attaccante della Juventus sblocca il risultato dopo appena 10 minuti e firma il raddoppio al 34', indirizzando la partita con due reti in meno di mezz'ora. I padroni di casa, però, reagiscono con Dompé al 42' e Destan al 63', ristabilendo la parità e rimettendo in discussione il successo degli ospiti.

Besiktas, Trossard e Cerny decisivi nel finale: Italiano raggiunge il Trabzonspor

A risolvere la sfida ci pensano gli altri protagonisti offensivi del Besiktas: Trossard riporta avanti i bianconeri al 79', mentre Cerny chiude definitivamente i conti al 93'. Un successo che permette alla formazione di Italiano di salire a 25 punti dopo 12 giornate, agganciando momentaneamente il Trabzonspor di Mohamed Salah al secondo posto, in attesa dell'impegno dei rivali. Resta al comando il Galatasaray con 31 punti, mentre il Konyaspor rimane nelle zone basse della classifica, fermo a quota 8.

La classifica aggiornata

1. Galatasaray 31 punti (12)

2. Trabzonspor 25 (11)

3. Besiktas 25 (12)

4. Amedspor 23 (12)

5. Kasimpasa 23 (12)

6. Fenerbahce 20 (12)

7. Kocaelispor 20 (12)

8. Goztepe 18 (12)

9. Basaksehir 17 (11)

10. Rizespor 17 (12)

11. Corum 16 (11)

12. Genclerbirligi 14 (12)

13. Erzurumspor 14 (12)

14. Alanyaspor 12 (12)

15. Konyaspor 8 (12)

16. Gaziantep 8 (12)

17. Samsunspor 7 (12)

18. Eyupspor 3 (11)