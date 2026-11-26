La Juventus va sotto, poi si scioglie e dilaga: poker all’Omonia Nicosia

La squadra bianconera va sotto dopo un errore di Neto, ma reagisce e ribalta il risultato già nel primo tempo. Conceição e Boga completano il poker.

La Juventus supera l'Omonia Nicosia con un netto 4-1, al termine di una partita iniziata nel peggiore dei modi. I bianconeri faticano a trovare ritmo e subiscono a sorpresa il vantaggio cipriota dopo una grave disattenzione di Neto: il portiere brasiliano sbaglia completamente i tempi dell'uscita, permettendo a Satka di depositare il pallone a porta vuota. L'Omonia sfiora anche il raddoppio con Tanase, che conclude di poco a lato al termine di una bella combinazione con Duverne e Maric. Dopo mezz'ora di grande difficoltà e i primi segnali di contestazione dello stadio, la Juventus reagisce e trova il pareggio con una prodezza di Cambiaso: il laterale si accentra e lascia partire dai 35 metri un magnifico sinistro, con il piede debole, che si insacca direttamente all'incrocio dei pali. La rimonta si completa appena cinque minuti più tardi, quando Gatti recupera palla a centrocampo e serve in profondità Conceição, bravo ad approfittare di una linea difensiva cipriota mal posizionata per innescare Ekhator, che firma il 2-1.

Conceição e Boga chiudono i conti: la Juventus dilaga nella ripresa

Nella seconda frazione i ritmi si abbassano e la partita procede senza particolari accelerazioni, almeno fino al guizzo di Francisco Conceição. Al 70', dopo una confusa azione in area di rigore e una serie di rimpalli, il portoghese ritrova il pallone sul sinistro e batte il portiere avversario da distanza ravvicinata, portando la Juventus sul 3-1. La rete arriva poco dopo gli ingressi di Woltemade, McKennie e Koopmeiners e mette al sicuro il risultato, spegnendo le speranze di rimonta dell'Omonia. Passa pochissimo e arriva anche il poker: Boga riceve da Cambiaso, si accentra e lascia partire un destro a giro sul secondo palo, sul quale Kaminski non può intervenire. Dopo un avvio complicato, la Juventus cambia marcia, ribalta la partita e chiude con un successo per 4-1.