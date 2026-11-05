Finale da brividi, ma la Juve vince ancora dopo il Napoli: 2-1 all’AZ

Juventus vittoriosa 2-1 contro l’AZ Alkmaar in Europa League: decidono Koopmeiners e Kolo Muani, brividi nel finale

La Juventus di Luciano Spalletti continua a vincere e conquista un altro successo importante dopo il 2-0 rifilato al Napoli in campionato. I bianconeri espugnano l’AFAS Stadion, superando l’AZ Alkmaar per 2-1 nella quarta giornata della fase campionato di Europa League. A decidere la trasferta olandese sono Teun Koopmeiners e Randal Kolo Muani, protagonisti delle due reti juventine nel primo tempo. Una vittoria che conferma i segnali di ripresa della formazione torinese, capace di dare continuità al successo ottenuto contro gli azzurri di Massimiliano Allegri.

Juventus, finale da brividi in Olanda: l’AZ accorcia e sfiora il pareggio

La squadra di Spalletti indirizza la partita già nella prima frazione, passando in vantaggio al 19’ con Koopmeiners e raddoppiando al 37’ grazie a Kolo Muani. Nella ripresa la Juventus sembra poter controllare il risultato, ma all’88’ Mexx Meerdink riapre la sfida, regalando un finale incandescente. Nel recupero l’AZ Alkmaar trova anche la rete del possibile pareggio, annullata però per fuorigioco dopo un intervento decisivo di Vicario. I bianconeri resistono e conquistano tre punti preziosi, proseguendo il proprio percorso europeo senza sconfitte.