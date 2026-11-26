Europa League, il Crystal Palace ribalta la Real Sociedad: tutti i risultati
Si chiudono le partite delle ore 21 valide per la quinta giornata della League Phase di Europa League, con diversi risultati a sorpresa e numerose reti. In Inghilterra il Crystal Palace conquista una vittoria in rimonta contro la Real Sociedad: il rigore trasformato da Mateta al 72' ristabilisce la parità, prima del gol di McNeil che completa il sorpasso e fissa il risultato sul 2-1. Pareggio con tanti rimpianti, invece, per il Ferencvaros contro il Celje, capace di strappare un punto prezioso. L'Hoffenheim ribalta lo Sturm Graz nella ripresa con tre reti, mentre Lione e Lillestrom non vanno oltre uno 0-0. Successo convincente anche per il NEC Nijmegen, che supera il Rennes per 3-1. Il Sunderland viene fermato in casa dallo Jagiellonia sull'1-1, mentre il Celtic centra una vittoria esterna contro il Torrense.
Europa League, tutti i risultati: poker dell'AZ Alkmaar sullo Sparta Praga
La rimonta più clamorosa della serata porta la firma dell'AZ Alkmaar, che travolge lo Sparta Praga per 4-2 dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due gol. Protagonista anche il fratello di Teun Koopmeiners, a segno nella goleada della formazione olandese, capace di ribaltare completamente l'inerzia della partita nella seconda frazione. Una serata ricca di emozioni, dunque, che ridisegna gli equilibri della League Phase a due giornate dalla conclusione.
Crystal Palace-Real Sociedad 2-1
66' Sarr (R), 72' rigore Mateta (C), 91' McNeil (C)
Ferencvaros-Celje 0-0
Hoffenheim-Sturm Graz 3-1
43' Diakite (S), 72' Hlozek (H), 80' Conte (H), 90' Moerstedt (H)
Juventus-Omonia 4-1
15' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J), 68' Conceicao (J), 73' Boga (J)
Lione-Lillestrom 0-0
NEC Nijmegen-Rennes 3-1
29' Linssen (N), 36' Thomasson (R), 81' rigore Chery (N), 89' Bischoff (N)
OFI Creta-Anderlecht 1-3
20' Bentayeb (A), 39' Asgaard (A), 54' rigore Fountas (O), 90'+6 Bertaccini (A)
Sparta Praga-AZ Alkmaar 2-4
4' Brunes (S), 27' Vydra (S), 52' Koopmeiners (A), 68' Daal (A), 73' Oufkir (A), 84' Oufkir (A)
Sunderland-Jagiellonia 1-1
47' Tuterov (S), 52' Jóźwiak (J)
Torreense-Celtic 1-2
9' autogol Vazquez (C), 19' Jean (T), 84' Duran (C)
Finali delle 18.45
Besiktas-Hapoel Beer Sheva 2-1
Celta Vigo-Bournemouth 1-2
19' Aspas (C), 47' Rodriguez (B), 78' Rayan (B)
Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen 0-2
10' Tillman (BL), 45' Quansah (BL)
Marsiglia-Levski 1-0
28' Gouiri (M)
Olympiacos-Milan 2-4
31' autogol Maignan (O), 49' Jota Silva (O), 56' Hutchinson (M), 63' Cisse (M), 71' Pulisic (M), 90'+5 Moreira (M)
Viktoria Plzeň-Benfica 4-0
30' Hrosovsky (V), 43' Adu (V), 44' Kabongo (V), 46' Kabongo (V)
Royale Union SG-Lech 2-2
15' Agnero (L), 19' Palma (L), 54' Florucz (U), 66' Rodriguez (U)
Salisburgo-Ararat Armenia 2-0
47' Mazurek (S), 51' Mazurek (S)
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