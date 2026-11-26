Europa League, il Crystal Palace ribalta la Real Sociedad: tutti i risultati

Spettacolo e sorprese nelle gare delle 21 della quinta giornata di Europa League. Il Crystal Palace supera in rimonta la Real Sociedad.

Si chiudono le partite delle ore 21 valide per la quinta giornata della League Phase di Europa League, con diversi risultati a sorpresa e numerose reti. In Inghilterra il Crystal Palace conquista una vittoria in rimonta contro la Real Sociedad: il rigore trasformato da Mateta al 72' ristabilisce la parità, prima del gol di McNeil che completa il sorpasso e fissa il risultato sul 2-1. Pareggio con tanti rimpianti, invece, per il Ferencvaros contro il Celje, capace di strappare un punto prezioso. L'Hoffenheim ribalta lo Sturm Graz nella ripresa con tre reti, mentre Lione e Lillestrom non vanno oltre uno 0-0. Successo convincente anche per il NEC Nijmegen, che supera il Rennes per 3-1. Il Sunderland viene fermato in casa dallo Jagiellonia sull'1-1, mentre il Celtic centra una vittoria esterna contro il Torrense.

Europa League, tutti i risultati: poker dell'AZ Alkmaar sullo Sparta Praga

La rimonta più clamorosa della serata porta la firma dell'AZ Alkmaar, che travolge lo Sparta Praga per 4-2 dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due gol. Protagonista anche il fratello di Teun Koopmeiners, a segno nella goleada della formazione olandese, capace di ribaltare completamente l'inerzia della partita nella seconda frazione. Una serata ricca di emozioni, dunque, che ridisegna gli equilibri della League Phase a due giornate dalla conclusione.

Crystal Palace-Real Sociedad 2-1

66' Sarr (R), 72' rigore Mateta (C), 91' McNeil (C)

Ferencvaros-Celje 0-0

Hoffenheim-Sturm Graz 3-1

43' Diakite (S), 72' Hlozek (H), 80' Conte (H), 90' Moerstedt (H)

Juventus-Omonia 4-1

15' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J), 68' Conceicao (J), 73' Boga (J)

Lione-Lillestrom 0-0

NEC Nijmegen-Rennes 3-1

29' Linssen (N), 36' Thomasson (R), 81' rigore Chery (N), 89' Bischoff (N)

OFI Creta-Anderlecht 1-3

20' Bentayeb (A), 39' Asgaard (A), 54' rigore Fountas (O), 90'+6 Bertaccini (A)

Sparta Praga-AZ Alkmaar 2-4

4' Brunes (S), 27' Vydra (S), 52' Koopmeiners (A), 68' Daal (A), 73' Oufkir (A), 84' Oufkir (A)

Sunderland-Jagiellonia 1-1

47' Tuterov (S), 52' Jóźwiak (J)

Torreense-Celtic 1-2

9' autogol Vazquez (C), 19' Jean (T), 84' Duran (C)

Finali delle 18.45

Besiktas-Hapoel Beer Sheva 2-1

Celta Vigo-Bournemouth 1-2

19' Aspas (C), 47' Rodriguez (B), 78' Rayan (B)

Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen 0-2

10' Tillman (BL), 45' Quansah (BL)

Marsiglia-Levski 1-0

28' Gouiri (M)

Olympiacos-Milan 2-4

31' autogol Maignan (O), 49' Jota Silva (O), 56' Hutchinson (M), 63' Cisse (M), 71' Pulisic (M), 90'+5 Moreira (M)

Viktoria Plzeň-Benfica 4-0

30' Hrosovsky (V), 43' Adu (V), 44' Kabongo (V), 46' Kabongo (V)

Royale Union SG-Lech 2-2

15' Agnero (L), 19' Palma (L), 54' Florucz (U), 66' Rodriguez (U)

Salisburgo-Ararat Armenia 2-0

47' Mazurek (S), 51' Mazurek (S)