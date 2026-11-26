Ufficiale Juventus-Omonia, le formazioni ufficiali: Spalletti lancia Ekhator e Neto dal 1'

Spalletti cambia in vista della sfida di Europa League contro l'Omonia. Nella formazione titolare della Juventus trovano spazio Neto tra i pali ed Ekhator.

Sono state ufficializzate le formazioni di Juventus-Omonia, sfida di Europa League in programma alle 21. Luciano Spalletti sceglie il 3-4-2-1 e riserva alcune novità nell'undici iniziale. Tra i pali c'è Neto, mentre il terzetto difensivo è composto da Gatti, Lucumì e Kelly, preferito a Bremer rispetto alle indicazioni della vigilia. Sulle corsie esterne spazio a Cambiaso a destra e Cabal a sinistra, con Sarr e Douglas Luiz a completare il centrocampo.

Juventus-Omonia, le scelte di Spalletti: Ekhator titolare in attacco

Sulla trequarti Spalletti punta su Conceicao e Boga, entrambi dal primo minuto, con il compito di supportare l'unica punta. La novità principale riguarda proprio il reparto offensivo, dove trova spazio Ekhator: per lui si tratta della prima opportunità da titolare. L'attaccante sarà il riferimento avanzato nel 3-4-2-1 bianconero, chiamato a sfruttare l'occasione europea concessagli dal tecnico.

JUVENTUS (3-4-2-1): Neto, Gatti, Lucumì, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Conceicao, Boga; Ekhator.

A disp.: Pinsoglio, Vicario, Celik, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Alajbegovic, Woltemade, McKennie, Durmisi, Turco, Merola.

All. Spalletti

OMONIA (4-2-3-1): Kaminski, Duverne, Coulibaly, Satka, Nego; Maric, Andreou; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoullis.

A disp.: Fabiano, Micail, Ewandro, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou, Diony.

All. Berg