Europa League, Juventus tra le prime otto: Spalletti vola, serata amara per Italiano
La Juventus di Luciano Spalletti continua il proprio momento positivo e conquista una vittoria preziosa anche in Europa League. Dopo il successo in campionato contro il Napoli, i bianconeri si impongono per 2-1 sul campo dell’AZ Alkmaar grazie alle reti di Koopmeiners e Kolo Muani. Tre punti che consentono alla formazione torinese di entrare nella top 8 della classifica europea, alimentando le ambizioni di qualificazione diretta agli ottavi di finale.
Europa League, Juventus in zona qualificazione diretta: Besiktas ko
Serata dal bilancio differente per le due formazioni italiane impegnate nella competizione. La Juventus festeggia il successo in Olanda e consolida il proprio percorso europeo, mentre il Besiktas di Vincenzo Italiano esce sconfitto dal suo impegno. Per i bianconeri arriva un risultato importante anche sul piano della fiducia, dopo le difficoltà attraversate nelle scorse settimane. La squadra emiliana, invece, dovrà cercare di recuperare terreno nelle prossime giornate della fase campionato.
I finali delle 21
AZ Alkmaar-Juventus 1-2
Benfica-Lech 3-1
Celta Vigo-Union SG 1-2
Celtic-Besiktas 3-2
Hapoel Beer Sheva-OFI Creta 0-2
Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-1
Sturm Graz-Celje 2-3
Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2
Torreense-Ararat Armenia 3-2
La classifica
1. Benfica 12
2. Bournemouth 12
3. Ferencváros 12
4. Union Saint-Gilloise 10
5. Juventus 10
6. Olympiacos 10
7. Bayer Leverkusen 9
8. Beşiktaş 7
9. Dinamo Zagabria 7
10. Levski Sofia 7
11. Sunderland 7
12. NEC Nijmegen 7
13. Lione 7
14. AZ Alkmaar 6
15. Anderlecht 6
16. OFI Creta 6
17. Rennes 6
18. Omonia Nicosia 6
19. Torreense 6
20. Real Sociedad 5
21. Crystal Palace 5
22. Sparta Praga 4
23. Hoffenheim 4
24. Sturm Graz 4
25. Celje 4
26. Salisburgo 4
27. Celta Vigo 3
28. Milan 3
29. Jagiellonia Białystok 3
30. Viktoria Plzeň 3
31. Marsiglia 3
32. Celtic 3
33. Hapoel Be’er Sheva 1
34. Lillestrøm 1
35. Lech Poznań 1
36. Ararat-Armenia 0
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