Figuraccia Milan a San Siro! Rossoneri battuti dal Ferencvaros e travolti dai fischi

Milan-Ferencvaros 0-2, doppietta di Joseph e rossoneri fischiati a San Siro: pesante sconfitta per Amorim in Europa League.

Clamorosa sconfitta del Milan in Europa League: il Ferencvaros espugna San Siro con un netto 2-0, conquistando la prima vittoria della propria storia in Italia. Dopo il successo nel derby contro l'Inter, la squadra di Ruben Amorim offre una prestazione irriconoscibile, caratterizzata da un possesso palla sterile e pochissime occasioni offensive. Gli ungheresi dominano il primo tempo e sfiorano ripetutamente il vantaggio, trovando sulla propria strada un Torriani decisivo con almeno quattro interventi. Il tecnico rossonero cambia sei giocatori rispetto alla stracittadina, ma il turnover non produce i risultati sperati.

Milan-Ferencvaros, errore di Torriani e doppietta di Joseph: qualificazione diretta a rischio

Amorim prova a cambiare la partita all'intervallo inserendo Pulisic, Diego Moreira e Mario Gila al posto di Cisse, Diawara e Musah, ma al 52' arriva il vantaggio del Ferencvaros. Un retropassaggio rischioso di De Winter mette in difficoltà Torriani, che perde il pallone e travolge Zachariassen: l'arbitro concede il vantaggio e Joseph deposita in rete. Lo stesso attaccante firma successivamente il raddoppio al termine di un contropiede, approfittando di una difesa rossonera completamente scoperta. Il Milan non riesce a reagire e lascia il campo tra i fischi di San Siro, con la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League già seriamente compromessa.