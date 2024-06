Belgio-Slovacchia, le formazioni ufficiali: Calzona punta su Lobotka, c'è Lukaku

Francesco Calzona, di ritorno dalla campagna ad interim a Napoli, risponde con altri protagonisti della Serie A: Duda (Verona) e Lobotka (Napoli)

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da quando è cominciato, Euro 2024 non si ferma più. Tra meno di un'ora, a Francoforte, ci sarà il calcio d'inizio di Belgio-Slovacchia, gara valida per il gruppo E degli Europei di Germania. Domenico Tedesco punta tutto su Romelu Lukaku, ex Inter e Roma, con Trossard al suo fianco. Nel binario di destra ecco Castagne, ex Atalanta, dal 1'. Panchina iniziale invece per il nerazzurro De Ketelaere.

Francesco Calzona, di ritorno dalla campagna ad interim a Napoli, risponde con altri protagonisti della Serie A: Duda (Verona) e Lobotka (Napoli) titolari in mezzo al campo. In panchina da evidenziare Gyomber, di proprietà della Salernitana retrocessa in B. Nella linea difensiva della Slovacchia ci sarà anche l'ex Inter Milan Skriniar, ora di proprietà del PSG.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Belgio (4-4-2): Casteels; Castagne, Debast, Faes, Carrasco; De Bruyne, Onana, Mangala, Doku; Lukaku, Trossard. Ct. Tedesco.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona.