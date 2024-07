Inghilterra-Olanda, scontri tra tifosi: la nota della polizia tedesca

Cinque persone sono rimaste ferite negli scontri tra tifosi di Inghilterra e Olanda in vista della semifinale di Euro 2024 tra le due squadre a Dortmund. Lo rende noto la polizia tedesca, secondo cui prima della partita erano attesi a Dortmund piu' di 100mila tifosi di calcio, soprattutto olandesi e molti senza biglietto. L'U.K. Football Policing Unit si occupa della violenza nel calcio che coinvolge i tifosi britannici e ha agenti in Germania per il torneo. Si ritiene che cinque tifosi inglesi abbiano riportato ferite lievi dopo una aggressione subita da parte di alcuni fan olandesi in un bar.