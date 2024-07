Ufficiale Orsato non dirige la finale di Euro 2024, c'è un altro italiano nella squadra

Non sarà Daniele Orsato a dirigere la finale di Euro 2024. L'arbitro italiano non era tra i favoriti e poco fa è arrivata la conferma: il direttore di gara della sfida tra Spagna e Inghilterra, in programma domenica a Berlino, sarà François Letexier.

Il francese, 35 anni, è un arbitro internazionale dal 2017 e ha arbitrato 65 match ufficiali UEFA in carriera, tra cui tre partite della fase a gironi dell'Europeo (Spagna-Georgia, Danimarca-Serbia e Croazia-Albania). La scorsa stagione, Letexier ha diretto dieci partite di competizioni UEFA per club nella UEFA Champions League e nella UEFA Europa League ed è stato il quarto uomo nella finale della UEFA Champions League del 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid a Wembley. È stato anche l'arbitro della Supercoppa UEFA del 2023 tra Manchester City FC e Siviglia giocata in Grecia.

François Letexier sarà affiancato alla finale di domenica dagli assistenti francesi Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre Szymon Marciniak (Polonia, il grande favorito della vigilia) sarà il quarto ufficiale. Il ruolo di assistente arbitrale video (VAR) è stato assegnato a Jérôme Brisard (Francia), accompagnato da Willy Delajod (Francia) e supportato da Massimiliano Irrati (Italia). Tomasz Listkiewicz (Polonia) completa la formazione come assistente arbitro di riserva.