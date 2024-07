Inghilterra, Kane: "Dopo la finale con l'Italia avevamo il cuore spezzato"

Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane ha parlato in conferenza stampa in vista della finale dell'Europeo contro la Spagna: "Mostra innanzitutto una coerenza incredibile. Molti di noi, dopo la finale con l'Italia, avevano il cuore spezzato dal risultato ed è sempre un lungo viaggio tornare dove siamo adesso. Tutto il merito va ai ragazzi per la resilienza che abbiamo dimostrato e penso che dica molto sulla mentalità della squadra.

Siamo estremamente felici di trovarci in questa situazione e di tornare in un'altra finale europea e siamo davvero ansiosi di fare un ulteriore passo avanti rispetto a quello che abbiamo fatto l'ultima volta. Significherebbe tutto. Sarebbe una sensazione incredibile come calciatore professionista e sono sicuro che anche per i tifosi vivere quel momento storico e poterlo festeggiare sarebbe qualcosa di molto speciale.

È stato un finale difficile negli ultimi Europei, quindi c'è quella fame in più e quel fuoco nello stomaco per assicurarci che tutto vada per il verso giusto, ma sappiamo anche che sarà una serata estremamente dura. Ci siamo preparati bene, ma avremo ancora un paio di incontri da qui alla partita. Come ha detto il mister, si tratterà di piccoli dettagli, che finora siamo riusciti a mettere a punto durante l'intero torneo. Ne avremo bisogno e anche di più nella finale di domani".