La flop 11 di Euro 2024: ci sono un obiettivo di mercato del Napoli e il capitano azzurro

Diversi big ne fanno parte (tra questi Milinkovic-Savic, Cristiano Ronaldo e Vlahovic).

Romelu Lukaku sembra essere in pole per sostituire Victor Osimhen, qualora il centravanti nigeriano dovesse lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. L'attaccante belga, però, dopo i 21 gol nella l'ultima stagione allla Roma è reduce da un Europeo non esaltante con la propria nazionale (0 reti anche se 3 sono gli sono state annullate dopo l'intervento del Var),

Lukaku è comunque in "buona" compagnia, il quotidiano spagnolo Marca ha infatti messo in campo il flop 11 di Euro 2024, diversi big ne fanno parte (tra questi Milinkovic-Savic, Cristiano Ronaldo e Vlahovic). In formazione, schierata con un 4-3-3, figura anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo: Livakovic; Di Lorenzo, Mancini, Christensen, Zinchenko; McGinn, Milinkovic-Savic, Szoboszlai; Vlahovic, Lukaku, Ronaldo.