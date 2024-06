Buona la prima per l'Italia di Spalletti: 2-1 all'Albania in rimonta (con brivido finale)

Termina sul risultato di 2-1 il match del Girone B tra Italia e Albania di EURO 2024

Termina sul risultato di 2-1 il match tra Italia e Albania, valido per la prima giornata del Girone B di EURO 2024. Avvio choc per gli azzurri che subiscono la rete più veloce nella storia della competizione: dopo 23 secondi Dimarco sbaglia clamorosamente la rimessa laterale regalando il pallone in area a Nedim Bajrami, che col destro secco sul primo palo fulmina Donnarumma.

La reazione della squadra di Spalletti però è grintosa e dopo soli dieci giri d'orologio Alessandro Bastoni (11') trova il pari di testa su cross di Pellegrini. Intorno al quarto d'ora di gioco Nicolò Barella (16') firma il controsorpasso con un bellissimo tiro dal limite di controbalzo. Gli azzurri poi sfiorano anche il tris prima col palo colpito da Frattesi poi col tiro ravvicinato di Scamacca respinto da Strakosha.

Nella ripresa i ritmi calano notevolmente: l'Italia appare visibilmente stanca dopo una prima frazione di gioco ad alta intensità, l'Albania invece non ha le qualità per cercare concretamente la rete del pareggio. Nonostante ciò nel finale un brivido corre lungo la schiena degli azzurri: al 91esimo sciabolata lunga di un difensore albanese che trova Manaj in area, che sfila a Calafiori e prova a superare Donnarumma col tocco sotto. Il portiere azzurro col corpo in uscita bassa riesce a deviare quanto basta la sfera per evitare di subire il gol del clamoroso pareggio.