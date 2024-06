Equilibrio totale nel Gruppo E: Romania, Belgio e Slovacchia agli ottavi. Fuori l'Ucraina

Sono terminati gli ultimi match del Gruppo E di Euro 2024 con un doppio pareggio. Questi risultati determinano una classifica con quattro squadre a 4 punti.

ROMANIA-SLOVACCHIA - Un'ora di gara vera, con occasioni da entrambe le parti, e poi la grande attesa per il fischio finale e la festa qualificazione. Romania e Slovacchia pareggiano anche la terza gara, ma vanno avanti grazie al contemporaneo 0-0 maturato fra Belgio e Ucraina. Con questi risultati tutte le squadre chiudono a quattro punti con i rumeni primi per differenza reti, belgi secondi e slovacchi terzi che accedono agli ottavi di finale. Eliminati invece gli ucraini. Slovacchi in vantaggio in gol al 20' con l’inserimento perfetto del centrocampista dell’Hellas Duda, su cross di Pekarik dalla destra, che incrocia alle spalle di Nita. La risposta rumena non si fa però attendere con il solito Ratiu che dalla distanza chiama alla parata Dubravka e poi con Hagi che conquista un rigore, dopo la revisione del VAR, per un tocco falloso sulla linea d’area di rigore di Hancko: dal dischetto va Razvan Marin che non fallisce.

UCRAINA-BELGIO - La Stuttgart Arena emette il suo atteso verdetto. Il Belgio si qualifica agli ottavi di finale ma arriva secondo nel Gruppo E; lo 0-0 finale elimina invece l'Ucraina, che chiude a quattro punti come le avversarie ma paga la sconfitta rovinosa nella prima partita, contro la Romania.

CLASSIFICA GRUPPO E

Romania 4 punti (differenza reti +1, 4 gol segnati)

Belgio 4 punti (differenza reti +1, 2 gol segnati)

Slovacchia 4 punti (differenza reti 0)

Ucraina 4 punti (differenza reti -2)