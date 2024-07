Esultanza col saluto dei "Lupi Grigi": Uefa apre indagine su Demiral

Le autorità tedesche considerano l'ideologia di tale movimento estremista come "antisemita e razzista".

L'esultanza di Merih Demiral dopo la rete del momentaneo 2-0 nella sfida contro l'Austria rischia di costare cara al difensore turco. La UEFA, infatti, ha annunciato di aver aperto un'indagine sul comportamento del giocatore dell'Al Ahli: "In relazione alla partita degli ottavi di finale del Campionato Europeo UEFA 2024 tra Austria e Turchia, giocata il 2 luglio 2024 a Lipsia, in Germania, è stata aperta un'indagine ai sensi dell'Articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA in relazione al presunto comportamento inappropriato del giocatore della Federcalcio turca, Merih Demiral.

Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito".

Il saluto - Demiral aveva festeggiato il suo secondo gol contro l'Austria con il saluto ultranazionalista dei "Lupi Grigi" Grey Wolves). Le autorità tedesche considerano l'ideologia di tale movimento estremista (che è sotto la supervisione dell'Ufficio per la Tutela della Costituzione) come "antisemita e razzista".