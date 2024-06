Impresa Austria! Batte l’Olanda e vola agli ottavi da prima in classifica

Impresa dell'Austria che batte l'Olanda e conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Euro2024.

Impresa dell'Austria che batte l'Olanda e conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Euro2024. Biancorossi primi in classifica in virtù del sorprendente pareggio tra Francia e Polonia. L'Austria passa in vantaggio dopo appena sette minuti con Prass.

La ripresa comincia a gran ritmo e con una bella notizia per l'Olanda: il gol del pareggio. Lo realizza Gakpo dopo una palla persa da Grillitsch sulla pressione degli Oranje, su assist di Xavi Simons (bravo a fare 40 metri palla al piede), con una sterzata e un tiro a giro che non dà scampo al portiere. Ma il pari dura poco più di dieci minuti, perché prima che scatti l'ora di gioco l'Austria si riporta avanti con Schmid: un colpo di testa in tuffo spettacolare per potenza e precisione; bello anche l'assist da parte di Grillitsch che, parzialmente, si fa perdonare l'errore commesso in precedenza.

Olanda-Austria diventa nel finale la fiera del gol. Depay trova il pareggio dopo una bella sponda di Weghorst con un gran tiro al volo di destro. Ma il pari dura ancora pochissimo, perché si va subito dall'altro lato: van Dijk non sale, si addormenta, lascia in gioco Sabitzer che viene servito nello spazio e davanti a Verbrugger sigla il 3-2 finale.