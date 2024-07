Portogallo-Slovenia 1-0 (dcr): Diogo Costa eroe di serata con tre rigori parati

Termina sul risultato di 1-0 (dopo calci di rigore) la gara tra Portogallo e Slovenia, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Cristiano Ronaldo e compagni vengono bloccati sul pareggio per tutto il match che va ai calci di rigore. Una grandissima resistenza messa in piedi dalla formazione di Kek, che è stata tenuta in vita dal suo fenomeno Oblak, che al minuto 105 ha parato il calcio di rigore decisivo a Cristiano Ronaldo (che è poi scoppiato in lacrime). Ai calci di rigore però è salito in cattedra l'eroe di serata, Diogo Costa, che ha parato tutti e tre i rigori degli sloveni, permettendo ai suoi di strappare il pass per i quarti di finale contro la Francia.

Sarà la Slovenia a battere il primo calcio di rigore, l'incaricato è Josip Ilicic:

Portogallo-Slovenia 0-0: rigore sbagliato da Josip Ilicic

Tocca a Cristiano Ronaldo:

Portogallo-Slovenia 1-0: rigore segnato da Cristiano Ronaldo

Tocca a Balkovec:

Portogallo-Slovenia 1-0: rigore sbagliato da Balkovec, para anche questo Diogo Costa

Tocca a Bruno Fernandes:

Portogallo-Slovenia 2-0: rigore segnato da Bruno Fernandes

Tocca a Verbic:

Portogallo-Slovenia 2-0: rigore sbagliato da Verbic, clamoroso Diogo Costa che ha parato tutti i tiri dal dischetto sin qui

Tocca a Bernardo Silva, è il match point:

Portogallo-Slovenia 3-0: rigore segnato da Bernardo Silva.

Finisce qui la partita, il Portogallo incontrerà la Francia ai quarti di finale.