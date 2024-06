Repubblica Ceca-Turchia, le formazioni ufficiali: Montella schiera Guler e Yildiz dal 1'

Tanti cambi per Vincenzo Montella dopo il ko contro il Portogallo: la Turchia si affida ai giovanissimi in attacco, con Guler e Yildiz titolari nel tridente, mentre in difesa ritrovano spazio Muldur e Demiral. Grandi novità anche a centrocampo, con Ozcan e Yuksek che vanno ad affiancare l'intoccabile Calhanoglu. Nella Repubblica Ceca una sola novità rispetto all'ultima gara, il rientro di Antonin Barak nell'undici titolare dopo aver superato il malanno che lo ha colpito in settimana. Di seguito le formazioni ufficiali.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Soucek, Barak, D. Jurasek; Schick, Hlozek. Ct: Hasek.

TURCHIA (4-3-3): Gunok; Muldur, Akaydin, Demiral, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu, Yuksek; Guler, Yilmaz, Yildiz. Ct: Montella.