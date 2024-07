Romania-Olanda, le formazioni ufficiali: Hagi dal 1'. Bergwijn nel tridente

Tutto pronto a Monaco di Baviera per l'ottavo di finale di Euro 2024 tra Romania e Olanda. Iordanescu rilancia Man e Hagi, preferito a Mihaila. Out Coman e lo squalificato Bancu: gioca Mogos. Koeman punta su Bergwijn (e non Malen e Frimpong) nel tridente con Depay e Gakpo, ma c'è anche Simons. Dentro i 'milanesi' Dumfries, De Vrij e Reijnders. Di seguito le formazioni ufficiali.

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos; M. Marin; Man, R. Marin, Stanciu, Hagi; Dragus. Ct. Iordanescu

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo. Ct. Koeman