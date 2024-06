Svizzera-Italia, c'è la bozza dei possibili rigoristi azzurri: i cinque già promossi da Spalletti

Dei rigoristi dell’Europeo vinto l’unico rimasto Jorginho che però sbagliò in finale e andò in tilt due volte con la Svizzera

Il Corriere della Sera fa il punto sui possibili rigoristi, in vista di un eventuale epilogo ai calci di rigore stasera contro la Svizzera. Prima della sfida con la Spagna, alla domanda su chi fosse il rigorista prescelto, Spalletti ha citato sei nomi, ai quali però va tolto Dimarco infortunato. Potrebbero essere loro i prescelti, se saranno in campo al momento del dunque: Scamacca, Retegui, Barella, Pellegrini e Jorginho al quale va aggiunto Zaccagni e forse Raspadori.

Dei rigoristi dell’Europeo vinto, tra gli azzurri che segnarono, l’unico rimasto è proprio lui, Jorginho, che però sbagliò in finale e andò in tilt due volte con la Svizzera. Il dossier però non è molto fitto, perché non tutti gli azzurri coinvolti sono rigoristi abituali. Poi c’è Donnarumma, che in carriera nei 90 minuti ha parato 15 rigori su 56, il 27% (Sommer si ferma al 17%) fra cui gli ultimi due tirati da Modric e da Rondon del Venezuela a marzo.