Svizzera-Italia, ultime di formazione: Raspadori in ballottaggio

La redazione di Tmw fa il punto sulla probabile formazione dell'Italia contro la Svizzera domani. Per il ruolo di centravanti probabile il ritorno dal 1' Gianluca Scamacca ma è stato provato anche Giacomo Raspadori. Ci sarà Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy contende l'altro posto alle spalle della prima punta a Lorenzo Pellegrini. In mezzo al campo insieme all'intoccabile Barella due maglie per tre posti: in lizza Cristante, Jorginho e Fagioli.

Probabile formazione Italia (4-3-2-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli (Jorginho), Barella; Chiesa, Pellegrini (El Shaarawy); Scamacca (Raspadori). Commissario tecnico: Luciano Spalletti.