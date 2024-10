Video Battuto il Cagliari, l'Udinese vince 2-0 e vola in classifica: gli highlights

L'Udinese torna a volare nei piani alti della classifica. I firulani battono 2-0 il Cagliari (in 10 per un'ora di gioco a causa della doppia ammonizione di Makoumbou) grazie alle reti di Lucca al 38' del primo tempo e di Davis al 33' della ripresa nell'anticipo pomeridiano della nona giornata. L'Udinese sale a 16 punti, alla pari con la Juventus. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).