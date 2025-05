Video Il Milan vince 2-0 tra i fischi, il Monza saluta la Serie A: highlights

vedi letture

Il Milan chiude una stagione deludente con una vittoria per 2-0 sul Monza già retrocesso. Decidono le reti di Gabbia e Joao Felix, che non bastano per evitare i fischi copiosi di San Siro, con i tifosi rossoneri in contestazione già dal pomeriggio. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).