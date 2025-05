Video Vittoria inutile e delusione per l'Inter che fa 2-0 a Como: gli highlights

L'Inter vince 2-0 in casa del Como ma perde la corsa per lo scudetto. I nerazzurri sbloccano il risultato con De Vrij e mettono pressione agli azzurri bloccati al Maradona sullo 0-0. I tifosi dell'Inter si illudono ma poco dopo arriva la notizia del primo gol del Napoli. La squadra di Inzaghi con l'uomo in più (espulsione Reina) controlla e poi raddoppia con Correa, gol che arriva in contemporanea con quello di Lukaku a Napoli. Grande delusione per Lautaro e compagni. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).