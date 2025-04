Finito il momento magico dell'Udinese, il Milan dilaga 4-0: gli highlights

Il Milan si ritrova e travolge 4-0 l'Udinese a domicilio. La gara si sblocca al 40' del primo tempo grazie alla rete di Leao, il raddoppio è di Pavlovic da corner. Nel secondo tempo duro scontro tra Maignan e Jimenez col francese che esce dal campo in barella e poi Theo Hernandez e Reijnders chiudono i conti e aprono ufficialmente il momento no dell'Udinese al quarto ko di fila. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).