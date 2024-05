Il Cagliari in 10 strappa un punto, il Lecce verso la salvezza: highlights

Nel finale arriva il pareggio di Krstovic ed anche due pali che salvano il Cagliari dal ko.

Finisce 1-1 la sfida tra Cagliari e Lecce: punto che serve ai salentini per avvicinare decisamente la salvezza mentre i sardi dovranno ancora muovere la classifica per avere la certezza. La squadra di Ranieri passa al 26' con Yerry Mina poi l'espulsione di Gaetano cambia la gara e nel finale arriva il pareggio di Krstovic ed anche due pali che salvano il Cagliari dal ko. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).