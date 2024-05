Il Genoa rimonta e inguaia il Sassuolo: 2-1 a Marassi, gli highlights

Diventa durissima ora per gli emiliani in zona retrocessione.

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince in rimonta la squadra di Gilardino, ribaltando il risultato nella ripresa col gol di Badelj e l'autorete di Kumbulla. Diventa durissima ora per gli emiliani in zona retrocessione. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).