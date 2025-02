Video Il Milan batte 2-0 l'Empoli tra le polemiche arbitrali: gol e highlights

vedi letture

Il Milan batte l'Empoli per 2-0 grazie alle reti di Leao e Gimenez. Gara caratterizzata dalle polemiche arbitrali per le espulsioni a Tomori e Marianucci. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).