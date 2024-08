Video Il Milan è un disastro, il Parma dà spettacolo e vince 2-1: gli highlights

vedi letture

Il Parma batte meritatamente 2-1 il Milan al Tardini con i gol di Man e Cancellieri e divorandosene tantissimi altri. Di Pulisic la rete del momentaneo pari per i rossoneri di Fonseca che è già in difficoltà in questo inizio di campionato. La squadra rossonera ha confermato i problemi d'equilibrio già visti contro il Torino. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).